2020-01-13T12:59:45+03:00
Происшествия

Мужчину обвиняют в убийстве сына в Удмуртии

Ему запретили выпивать
Анастасия Захарова
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Мужчина ударил сына ножом в спинуМужчина ударил сына ножом в спинуФото: Архив КП
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В Удмуртии расследуют уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Завьяловского района, которого убвиняют в убийстве сына. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Удмуртской республике.

По данным следствия, мужчина с двумя сыновьями строил деревянные жилые дома, чтобы потом их продать. Обвиняемый неделю употреблял спиртное. 10 января сыновья привезли отца в один из домов, чтобы вывести его из запоя. В течение дня братья выпивали, но отцу употреблять запретили.

-На этой почве у мужчины сформировалась к сыновьям личная неприязнь. Около 7 часов утра, когда в доме все спали, мужчина взял нож и ударил спящего 28-летнего сына в спину. В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте, - говорится в сообщении.

Следствие подало ходатайство, чтобы обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). За преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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