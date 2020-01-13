2020-01-13T15:28:07+03:00
Общество

15 января в Удмуртии время ожидания по номеру «112» увеличится

Это связано с проведением технических работ
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии 15 января проведут технические работы, связанные с изменением настройки маршрутизации вызовов по номеру «112». Об этом сообщает пресс-служба министерства информатизации и связи республики.

- В период с 00:00 до 02:30 15 января возможно увеличение времени ожидания ответа на вызов заявителя, обратившегося по единому номеру «112», - говорится в сообщении.

Сейчас прием вызовов от населения осуществляют круглосуточно смены из 8 диспетчеров. В среднем за сутки в центр обработки вызовов «112», находящийся в Службе гражданской защиты Удмуртской Республики, от населения региона поступает порядка 3000 звонков и 50 коротких текстовых сообщений.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Очередной наркопритон обнаружили в Ижевске. Какое наказание грозит его организатору.

- В Минздраве Удмуртии рассказали, кому противопоказано купаться в проруби.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Легковушку» из Удмуртии раздавила фура с белорусскими номерами
«Он был слаб и не мог говорить»: появились подробности спасения подростка из шахты лифта в Ижевске
Уроженца Северного Кавказа задержали в Ижевске за вымогательство
15 января в Удмуртии время ожидания по номеру «112» увеличится
Деятельность наркопритона пресекли в Ижевске
В Минздраве Удмуртии рассказали, кому противопоказано купаться в проруби
Мужчину обвиняют в убийстве сына в Удмуртии
Автомобиль вылетел на территорию школы в Ижевске
Семейную пару из Ижевска обвиняют в попытке сбыта наркотиков
Названы самые дефицитные профессии Удмуртии
Одну из дорог временно перекрыли в Удмуртии
Температура выше нормы и частые осадки: какой была погода в декабре в Удмуртии?
Вышло шоу с участием ижевчанки Алины Загитовой
ДТП и пробки в восемь баллов: как Ижевск переживает последствия метели
Хоккеисты из Ижевска проиграли в матче в Альметьевске
50 тысяч жителей Удмуртии осмотрели на передвижных медкомплексах
10 тысяч кубометров снега вывезли в Ижевске
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева учит новый четверной прыжок
В 2020 году Ижевск представит на конкурс инициативного бюджетирования 29 проектов
Скончался бывший вице-спикер городской думы Ижевска Василий Шаталов
Документы на компенсацию родительской платы в детсады начали принимать в Ижевске
Вечером 12 января в Удмуртии ожидается усиление ветра
За прошлый год в Удмуртии выросло число изнасилований
Четвертый Городской студенческий бал состоится в Ижевске