15 января в Удмуртии время ожидания по номеру «112» увеличится
В Удмуртии 15 января проведут технические работы, связанные с изменением настройки маршрутизации вызовов по номеру «112». Об этом сообщает пресс-служба министерства информатизации и связи республики.
- В период с 00:00 до 02:30 15 января возможно увеличение времени ожидания ответа на вызов заявителя, обратившегося по единому номеру «112», - говорится в сообщении.
Сейчас прием вызовов от населения осуществляют круглосуточно смены из 8 диспетчеров. В среднем за сутки в центр обработки вызовов «112», находящийся в Службе гражданской защиты Удмуртской Республики, от населения региона поступает порядка 3000 звонков и 50 коротких текстовых сообщений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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