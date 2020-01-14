Более 700 000 жителей Удмуртии поставили прививки от гриппа

14 Янв. 2020 2020-01-14T06:03:54+03:00

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В Удмуртии завершилась вакцинация против гриппа перед началом эпидсезона. Так, по данным республиканского Роспотребнадзора, прививки от гриппа поставили 733 350 человек (из них 224 664 ребенка).

За счет федерального бюджета вакцинировано – 652 561 человек, за счет республиканского бюджета – 74 005, за счет других источников – 6 784 человека.

В ведомстве отмечают, что с 6 по 12 января 2020 года среди населения региона уровень заболеваемости ОРВИ был ниже эпидпорога на 35,6%. Всего за последнюю неделю ОРВИ заболело 5773 человека, в том числе 4 517 детей.

Эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости было зарегистрировано в Дебесском, Кезском районах республики и Глазове.

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ИСТОЧНИК KP.RU