Уроженца Северного Кавказа задержали в Ижевске за вымогательство

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:05:09+03:00

Молодой человек вымогал деньги у предпринимателей

Изменить размер текста: A A

В Ижевске полицейскими задержан 24-летний уроженец Северного Кавказа, подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что с ноября 2019 года по январь 2020 подозреваемый под надуманным предлогом, под угрозой применения насилия требовал у двоих предпринимателей 200 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Должны ли «управляйки» вывозить сугробы и допустим ли гололед? Разбиралась "Комсомолка".

- Очередной наркопритон обнаружили в Ижевске. Какое наказание грозит его организатору.

- В Минздраве Удмуртии рассказали, кому противопоказано купаться в проруби.

ИСТОЧНИК KP.RU