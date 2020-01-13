Уроженца Северного Кавказа задержали в Ижевске за вымогательство
В Ижевске полицейскими задержан 24-летний уроженец Северного Кавказа, подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Установлено, что с ноября 2019 года по январь 2020 подозреваемый под надуманным предлогом, под угрозой применения насилия требовал у двоих предпринимателей 200 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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