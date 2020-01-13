Одну из дорог временно перекрыли в Удмуртии
В Удмуртии временно закрыли дорогу Сарапул - село Шевырялово. Об этом сообщает администрация Сарапула.
Дорогу перекрыли в связи с неблагоприятными погодными условиями 13 января с 10:00. Об открытии пути сообщат дополнительно.
Напомним, накануне в Удмуртии была метель. Из-за этого в Ижевске с утра случился дорожный апокалипсис.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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