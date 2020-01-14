«Ижсталь» на выезде обыграла «Молот-Прикамье»

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:05:48+03:00

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Вчера, 13 января, в Перми состоялся мачт между «Ижсталью» и «Молотом-Прикамье». Как сообщает пресс-служба местного клуба, мачт завершился со счетом 0:3 в нашу пользу.

На 17 минуте с передачи Евгения Орлова Артем Рожковский, обыграв вратаря на сближении, открыл счет. Далее на 24-й минуте после длинного паса через полплощадки Даниила Курашова удвоил преимущество Вадим Щегольков, отличившись точным броском при входе в зону соперника. Затем на 29-й минуте тот же Вадим Щегольков от лицевого борта смело выкатился на «пятак», обеспечив Владимиру Дьяченко великолепную возможность забить гол на добивании.

Перед заключительной двадцатиминуткой ижевчане получили солидный перевес в три шайбы. Этого периода болельщики «Ижстали» ждали явно с опаской, боясь повторения событий минувшего матча. Но, к счастью, ижсталевцы извлекли урок из прошлых ошибок, и на сей раз не позволили соперникам не то что сравнять счет, но даже забросить хоть одну шайбу. Здорово отработал вратарь ижевчан Денис Костин, оформивший свой первый в сезоне шатаут.

- Хорошая игра получилась. Хочу поздравить своих ребят и болельщиков, которые были на трибунах. Всех с победой. Во всех линиях постарались сыграть строго. Получилась хорошая, трудовая, командная победа. Благодарен ребятам, вратарь выручал. Идем дальше, - прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

- Сегодня на льду была одна команда - это Ижевск.Сегодня на льду мы, к сожалению, предали наших болельщиков, предали хоккей, предали друг друга. Поэтому говорить особо нечего. Сегодня была одна из наших худших игр. Надо двигаться дальше, делать выводы и они обязательно будут сделаны, - отметил главный тренер ХК «Молот-Прикамье» Павел Десятков. - Так играть нельзя. Была одна домашняя игра в январе и так ее провалить: по желанию, по движению, по самоотдаче. С середины второго периода нам пришлось переходить уже на игру в три звена. Очень много людей выпало именно по физическому состоянию.

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ИСТОЧНИК KP.RU