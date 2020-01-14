Ремонт дома с обрушенной стеной начался в Удмуртии

14 Янв. 2020 2020-01-14T06:31:13+03:00

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В Сарапуле начали ремонтировать дом, у которого частично обрушилась стена. Об этом сообщила администрация города в группе «Сарапул. Администрация города | Новости | Афиши» «ВКонтакте».

- На данный момент в доме по улице Путейской, 3 «в» проведен демонтаж разрушенного участка наружной стены и начаты работы по строительству кладки из пеноблоков, - говорится в сообщении.

Следующий этап восстановления стены – облицовочные работы. Фасад дома будет отделан кирпичом. Ремонт планируется закончить до 17 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU