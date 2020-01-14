Ремонт дома с обрушенной стеной начался в Удмуртии
В Сарапуле начали ремонтировать дом, у которого частично обрушилась стена. Об этом сообщила администрация города в группе «Сарапул. Администрация города | Новости | Афиши» «ВКонтакте».
- На данный момент в доме по улице Путейской, 3 «в» проведен демонтаж разрушенного участка наружной стены и начаты работы по строительству кладки из пеноблоков, - говорится в сообщении.
Следующий этап восстановления стены – облицовочные работы. Фасад дома будет отделан кирпичом. Ремонт планируется закончить до 17 января.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Более 700 000 жителей Удмуртии поставили прививки от гриппа
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева учит новый четверной прыжок
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Ижевска»