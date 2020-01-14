2020-01-14T06:31:13+03:00
Недвижимость

Ремонт дома с обрушенной стеной начался в Удмуртии

Уже проведен демонтаж разрушенного участка
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: vk.com/ps.sarapulФото: vk.com/ps.sarapul
Изменить размер текста:

В Сарапуле начали ремонтировать дом, у которого частично обрушилась стена. Об этом сообщила администрация города в группе «Сарапул. Администрация города | Новости | Афиши» «ВКонтакте».

- На данный момент в доме по улице Путейской, 3 «в» проведен демонтаж разрушенного участка наружной стены и начаты работы по строительству кладки из пеноблоков, - говорится в сообщении.

Следующий этап восстановления стены – облицовочные работы. Фасад дома будет отделан кирпичом. Ремонт планируется закончить до 17 января.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Более 700 000 жителей Удмуртии поставили прививки от гриппа

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева учит новый четверной прыжок

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт дома с обрушенной стеной начался в Удмуртии
Более 700 000 жителей Удмуртии поставили прививки от гриппа
Депутат из Удмуртии стала очевидцем спасения пассажирки на борту самолета
«Легковушку» из Удмуртии раздавила фура с белорусскими номерами
«Он был слаб и не мог говорить»: появились подробности спасения подростка из шахты лифта в Ижевске
Уроженца Северного Кавказа задержали в Ижевске за вымогательство
15 января в Удмуртии время ожидания по номеру «112» увеличится
Деятельность наркопритона пресекли в Ижевске
В Минздраве Удмуртии рассказали, кому противопоказано купаться в проруби
Мужчину обвиняют в убийстве сына в Удмуртии
Автомобиль вылетел на территорию школы в Ижевске
Семейную пару из Ижевска обвиняют в попытке сбыта наркотиков
Названы самые дефицитные профессии Удмуртии
Одну из дорог временно перекрыли в Удмуртии
Температура выше нормы и частые осадки: какой была погода в декабре в Удмуртии?
Вышло шоу с участием ижевчанки Алины Загитовой
ДТП и пробки в восемь баллов: как Ижевск переживает последствия метели
Хоккеисты из Ижевска проиграли в матче в Альметьевске
50 тысяч жителей Удмуртии осмотрели на передвижных медкомплексах
10 тысяч кубометров снега вывезли в Ижевске
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева учит новый четверной прыжок
В 2020 году Ижевск представит на конкурс инициативного бюджетирования 29 проектов
Скончался бывший вице-спикер городской думы Ижевска Василий Шаталов
Документы на компенсацию родительской платы в детсады начали принимать в Ижевске
Вечером 12 января в Удмуртии ожидается усиление ветра
За прошлый год в Удмуртии выросло число изнасилований
Четвертый Городской студенческий бал состоится в Ижевске