Порыв произошел на улице Чугуевского в Ижевске

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:41:17+03:00

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В ночь с 13 на 14 января в районе ул. Чугуевского произошел порыв. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Предварительная причина – повреждение сетей водопровода вблизи дома №65 по ул. Пушкинская.

Сейчас аварийная бригада МУП «Ижводоканал» выехала на место, проводится локализация порыва. Дорожные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий излива воды на тротуар и дорогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU