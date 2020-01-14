Паралимпиец из Удмуртии выиграл лыжный спринт в Дрездене

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:57:35+03:00

Соревнования будут проходить с 11 по 19 января

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Паралимпиец из Удмуртии Владислав Лекомцев выиграл лыжный спринт категория «стоя» в Дрездене. Об этом сообщает портал sportur.ru.

С 11 по 19 января в немецком Дрездене проходят соревнования в рамках Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону Международного паралимпийского комитета.

С 11 по 15 января будут определены победители в лыжных гонках, а с 16 по 19 - в биатлоне. Всего в соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из 16 стран мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU