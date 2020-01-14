2020-01-14T12:14:24+03:00
Общество

1 января 2020 года пожарные спасли трех человек в Удмуртии

Поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Сарапуле (Удмуртия) 1 января при пожаре спасли трех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- В 23 часа 27 минут 1 января поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Пожарные на месте были уже через пять минут. Жители второго этажа не могли покинуть помещение из-за дыма. По лестнице спасли женщину и ребенка. Мужчину, который во время пожара был в соседнем помещении и не мог покинуть его из-за дыма, также эвакуировали по лестнице, - сообщает пресс-служба.

На данный момент все жильцы дома чувствуют себя хорошо, никто не пострадал. По предварительной причине пожар произошел из-за неосторожного курения неустановленных лиц.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вандалы разрушили ледовые скульптуры у Михаило-Архангельского собора в Ижевске. По ссылке есть видео.

- Будьте аккуратны на дорогах! Еще один водитель погиб на трассе Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Пушкинская в Ижевске завершат работы на водопроводе к 15 января
МАЗ врезался в «легковушку» на трассе Удмуртии
Пенсионерка из Удмуртии перевела неизвестным почти 300 тысяч рублей
Зампредседателя правительства России поддержал проект по достройке коллектора №26 в Ижевске
1 января 2020 года пожарные спасли трех человек в Удмуртии
Видео: Вандалы рушат ледовые скульптуры у Михаило-Архангельского собора в Ижевске
На трассе Удмуртии в ДТП погиб водитель «легковушки»
Работникам ижевского лицея не выплачивали зарплату несколько месяцев
Паралимпиец из Удмуртии выиграл лыжный спринт в Дрездене
Предприниматель из Удмуртии подозревается в мошенничестве на сумму более 5,5 млн рублей
Из-за работ на ТЭЦ-2 в некоторых районах Ижевска батареи могут стать холоднее
+1 повод жить на Берша
Порыв произошел на улице Чугуевского в Ижевске
«Ижсталь» на выезде обыграла «Молот-Прикамье»
Ремонт дома с обрушенной стеной начался в Удмуртии
Более 700 000 жителей Удмуртии поставили прививки от гриппа
Депутат из Удмуртии стала очевидцем спасения пассажирки на борту самолета
«Легковушку» из Удмуртии раздавила фура с белорусскими номерами
«Он был слаб и не мог говорить»: появились подробности спасения подростка из шахты лифта в Ижевске
Уроженца Северного Кавказа задержали в Ижевске за вымогательство
15 января в Удмуртии время ожидания по номеру «112» увеличится