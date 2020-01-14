1 января 2020 года пожарные спасли трех человек в Удмуртии

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:14:24+03:00

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В Сарапуле (Удмуртия) 1 января при пожаре спасли трех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- В 23 часа 27 минут 1 января поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Пожарные на месте были уже через пять минут. Жители второго этажа не могли покинуть помещение из-за дыма. По лестнице спасли женщину и ребенка. Мужчину, который во время пожара был в соседнем помещении и не мог покинуть его из-за дыма, также эвакуировали по лестнице, - сообщает пресс-служба.

На данный момент все жильцы дома чувствуют себя хорошо, никто не пострадал. По предварительной причине пожар произошел из-за неосторожного курения неустановленных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU