На трассе Удмуртии в ДТП погиб водитель «легковушки»

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:44:08+03:00

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В Удмуртии на 43 километре автодороги «Елабуга - Пермь» Алнашского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 25-летний молодой человек, водитель машины «Лада-Калина» при обгоне не справился с управлением и врезался во встречную фуру под управлением 50-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель легковушки погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU