На трассе Удмуртии в ДТП погиб водитель «легковушки»
В Удмуртии на 43 километре автодороги «Елабуга - Пермь» Алнашского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 25-летний молодой человек, водитель машины «Лада-Калина» при обгоне не справился с управлением и врезался во встречную фуру под управлением 50-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель легковушки погиб.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Поздравляем! Паралимпиец из Удмуртии выиграл лыжный спринт в Дрездене.
- Предпринимателя из Удмуртии подозревают в мошенничестве на 5,5 млн! Какое наказание ему грозит.
- Из-за чего в некоторых районах Ижевска батареи сегодня могут стать холоднее.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»