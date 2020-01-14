2020-01-14T11:44:08+03:00
Происшествия

На трассе Удмуртии в ДТП погиб водитель «легковушки»

ДТП произошло 13 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на 43 километре автодороги «Елабуга - Пермь» Алнашского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 25-летний молодой человек, водитель машины «Лада-Калина» при обгоне не справился с управлением и врезался во встречную фуру под управлением 50-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель легковушки погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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