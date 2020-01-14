Пенсионерка из Удмуртии перевела неизвестным почти 300 тысяч рублей
В Удмуртии 64-летняя женщина перевела неизвестным почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что была совершена попытка снятия денег с ее счета. Чтобы обезопасить счет, неизвестный предложил назвать код, который придет в сообщении, она назвала. После этого ей пришло сообщение об оформлении на ее имя кредита на сумму 300 тысяч рублей. Далее потерпевшей позвонили якобы из банка и сообщили, что произошла ошибка и убедили ее снять и перевести деньги на «безопасный» счет, - сообщает пресс-служба.
В банкомате женщина смогла снять только 281 тысячу рублей и перевела их на неизвестный счет. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
На данный момент возбуждено уголовное дело. МВД по Удмуртии напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при проведении финансовых операций посредством сети интернет. Не передавайте свои персональные данные неизвестным лицам по различным каналам связи, а также не перечисляйте денежные средства на неизвестные счета.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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