Куда ижевчанам сдать отслужившую новогоднюю елку?
С наступлением старого Нового года в интернете снова появились шутки про елки, которые выкидывают в окно. Ижевчане интересуются, что делать с отслужившим деревом.
- С живой елки уже осыпаются иголки. Куда можно ее сдать, чтобы она принесла пользу, а не гнила на полигоне? - интересуется Елена.
- У меня искусственная елка, и она уже в не очень хорошем состоянии. Можно ли ее переработать? - спрашивает Мария.
Как нам сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО, особо заморачиваться с деревом, хоть живым, хоть искусственным, не стоит: достаточно просто аккуратно поставить его на контейнерную площадку.
Раньше была информация о том, что елки принимают в зоопарке Удмуртии. Но как нам пояснили в пресс-службе, после новогодних праздников деревья осыпаются, и животным они уже не нужны. Поэтому туда сдать не получится.
Живую елку можно сдать в качестве удобрения. Их будут принимать до 1 февраля в гимназии №83 (ул. Холмогорова, 22) с 07:00 до 22:00. Как нам пояснили в администрации школы, потом деревья пропустят через специальные устройства - дробилки, и пустят их на удобрения.
Также живую елку со временем можно будет использовать как удобрение на своем огороде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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