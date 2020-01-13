Должны ли «управляйки» вывозить сугробы и допустим ли гололед: 5 вопросов об уборке снега в Ижевске

В Ижевск наконец-то пришла снежная зима. Кто должен вывозить снег из дворов и можно ли выбрать, чем будут обрабатывать тротуары от гололеда? Отвечаем на 5 самых популярных вопросов ижевчан.

Кто должен убираться во дворе?

Дворы должны убирать каждый день до 10:00. Отвечает за уборку управляющая компания (либо ТСЖ). Если у жителей есть замечания, то их обязаны устранять в срок до двух дней, рассказали в администрации Первомайского района города. В противном случае «управляйка» должна будет заплатить штраф от 15 тысяч рублей.

– В ежедневном режиме сотрудниками администрации Первомайского района осуществляется контроль за дорожной сетью, за содержанием территорий и за дворовыми территориями. Когда выявляется нарушение у управляющей компании, мы сначала делаем замечания. Два дня подряд идет фотосъемка проблемного места, дается срок на устранение. Если замечание не устраняют, управляющую компанию привлекают к административной ответственности, – объясняет глава Первомайского района Наталья Сазонова.

Должны ли снег вывозить?

Несмотря на то, что «управляйка» должна очистить двор от снега, она имеет право не вывезти его за пределы придомовой территории, а складировать во дворе. Однако запрещено делать это на теплотрассах, детских площадках и у стен многоквартирных домов.

– Снег должен находиться на расстоянии не менее трех метров от домов, а его уровень должен быть не выше подоконника первого этажа, – рассказал Дмитрий Шуклин, начальник муниципальной милиции.

При этом вывезти снегосвалки УК должны вывезти не позднее 14 апреля.

Чем должны посыпать двор?

УК может использовать и песко-соляную смесь, и реагенты. Но мнение жителей должно учитыватьсяФото: Анастасия Захарова

Сейчас есть два допустимых варианта, которыми может обрабатываться жилой двор: реагент или песко-соляная смесь. Что именно будет использовать управляющая компания – должны решить сами жильцы. Если решения жильцов нет, то управляющая компания может сама выбирать средства для борьбы с гололедом.

– Но если двор обрабатывают песком, а жителям это не нравится, это не будет нарушением, – добавляет Дмитрий Шуклин.

Допустим ли гололед?

Дорожки должны чиститься до асфальта, но допустим небольшой настФото: Анастасия Захарова

Около домов дорожки должны быть в идеальном состоянии: вычищены до асфальта. При этом не допускается образование гололеда. А вот наст толщиной не более 5 сантиметров разрешен, рассказала Наталья Сазонова.

– Наша боль – припаркованные автомобили. Образуются наледь, снежные валы, и сами жители на это жалуются. Если вы видите объявление на подъезде, что у вас планируется уборка, большая просьба убирать машины. Это делается для вас, для вашего качественного обслуживания. И, конечно же, это для вашего комфорта, – прокомментировала Наталья Сазонова ситуацию в городе.

«Подснежники» мешают уборке снегаФото: Анастасия Захарова

Могут ли убираться ночью?

Согласно закону о тишине, работы не должны проводиться позже 22:00.

– Люди должны отдыхать ночью. Работы могут производиться только в часы, отведенные законом, – считает глава Первомайского района.

Будь в курсе!

Недовольны уборкой снега во дворе? Звоните по указанным телефонам:

Управление муниципальной милиции – 41-43-18.

Администрации районов:

Октябрьский – 41-44-00;

Индустриальный – 41-43-30;

Первомайский – 41-45-49;

Ленинский – 41-44-30;

Устиновский – 41-44-73.

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