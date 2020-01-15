Две улицы в Удмуртии отремонтируют после иска прокурора

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:36:52+03:00

В ходе проверки автодороги были выявлены нарушения

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В селе Юкаменское (Удмуртия) отремонтируют две улицы после подачи иска прокурором. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- По обращению граждан была проведена проверка дорог по двум улицам. В ходе проверки установлено, что на проезжей части дорог допущено образование просадок глубиной более 15 см, колейности глубиной более 12 см, а также выявлено отсутствие водоотводов, что приводило к разрушению проезжих частей, - сообщает пресс-служба.

По факту выявленных нарушений в суд предъявлены исковые заявления к администрации. Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение решения суда поставлено прокуратурой района на контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU