Две улицы в Удмуртии отремонтируют после иска прокурора
В селе Юкаменское (Удмуртия) отремонтируют две улицы после подачи иска прокурором. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- По обращению граждан была проведена проверка дорог по двум улицам. В ходе проверки установлено, что на проезжей части дорог допущено образование просадок глубиной более 15 см, колейности глубиной более 12 см, а также выявлено отсутствие водоотводов, что приводило к разрушению проезжих частей, - сообщает пресс-служба.
По факту выявленных нарушений в суд предъявлены исковые заявления к администрации. Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение решения суда поставлено прокуратурой района на контроль.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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