2020-01-15T08:40:53+03:00
Спорт

Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в шоу в Доброграде на замерзшем озере

Шоу пройдет 1 февраля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: sport24.ruФото: sport24.ru
Изменить размер текста:

Фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева выступят в необычном шоу, которое пройдет в Доброграде 1 февраля.

- У каждого спортсмена будет отдельный показательный номер, подготовленный специально к этому мероприятию, который он нигде не представлял ранее, - сообщается на сайте организаторов.

Также на шоу выступят Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Иван Букин и Александра Степанова, Максим Ковтун. Ведущие вечера - Ирина Слуцкая и Марат Башаров. Продюсер шоу - Ирина Слуцкая.

Площадкой для выступления станет замерзшее озеро, зрителям посоветовали одеваться теплее, так как все будет происходить на улице.

- Лед будет подготовлен на необходимом уровне, на котором можно делать прыжки. Его заливают уже в течение месяца и будут заливать каждый день до шоу. В зависимости от погоды технология заливки изменяется, но его заливают каждые два часа и проверяют, - сообщает портал sport-express.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Вышло шоу с участием Алины Загитовой. Смотрите и наслаждайтесь.

- Алина Загитова уже совсем скоро вернется к интенсивным тренировкам.

- Елизавета Туктамышева почти овладела новым четверным прыжком.

Алина Загитова и Елизавета Туктамышева выступят в Ледовом шоу в Доброграде .1 и 2 февраля Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин и Татьяна Навка представили в Доброграде спектакль на льду - "Бесконечная история". Прославленные спортсмены, любимые звезды фигурного катания устроили незабываемое шоу. Прыжки, поддержки, увлекательный сюжет - артисты представили совершенно новую, поражающую воображение программу. Площадкой для выступлений Олимпийских чемпионов стал каток на глади лесного озера в Доброграде.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Одно из зданий колледжа в Ижевске временно закрыли
За 2019 год в Ижевске более 80 детей-пешеходов получили травмы в ДТП
Две улицы в Удмуртии отремонтируют после иска прокурора
50 фальшивых купюр номиналом 5000 рублей полицейские Удмуртии изъяли у жителя Москвы
Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в шоу в Доброграде на замерзшем озере
Ижевчанин погиб в ДТП в Пермском крае
15 января в Удмуртии стартует кампания по записи детей в первый класс
Глава Удмуртии: «В 2020-2021 гг. в республике появится более 2 тысяч мест в яслях»
Пьяный житель Удмуртии гонялся за полицейским с топором
С 1 января 2020 года в Удмуртии повысилась пенсия у неработающих пенсионеров
Ижевчан, оставляющих машины во дворе во время уборки снега, предлагают штрафовать
Множество нарушений нашли в частном детском саду Ижевска после гибели годовалой девочки
Куда ижевчанам сдать отслужившую новогоднюю елку?
Прокурор Анна Ващенко: 45 предостережений о поборах выдали школам и детским садам Удмуртии
В автокатастрофе погибли преподаватель и профессор ИжГТУ
Глава Удмуртии проанонсировал появление более 2 тысяч мест в детских садах республики
На улице Пушкинская в Ижевске завершат работы на водопроводе к 15 января