Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в шоу в Доброграде на замерзшем озере

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:40:53+03:00

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Фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева выступят в необычном шоу, которое пройдет в Доброграде 1 февраля.

- У каждого спортсмена будет отдельный показательный номер, подготовленный специально к этому мероприятию, который он нигде не представлял ранее, - сообщается на сайте организаторов.

Также на шоу выступят Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Иван Букин и Александра Степанова, Максим Ковтун. Ведущие вечера - Ирина Слуцкая и Марат Башаров. Продюсер шоу - Ирина Слуцкая.

Площадкой для выступления станет замерзшее озеро, зрителям посоветовали одеваться теплее, так как все будет происходить на улице.

- Лед будет подготовлен на необходимом уровне, на котором можно делать прыжки. Его заливают уже в течение месяца и будут заливать каждый день до шоу. В зависимости от погоды технология заливки изменяется, но его заливают каждые два часа и проверяют, - сообщает портал sport-express.

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Алина Загитова и Елизавета Туктамышева выступят в Ледовом шоу в Доброграде .1 и 2 февраля Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин и Татьяна Навка представили в Доброграде спектакль на льду - "Бесконечная история". Прославленные спортсмены, любимые звезды фигурного катания устроили незабываемое шоу. Прыжки, поддержки, увлекательный сюжет - артисты представили совершенно новую, поражающую воображение программу. Площадкой для выступлений Олимпийских чемпионов стал каток на глади лесного озера в Доброграде.

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ИСТОЧНИК KP.RU