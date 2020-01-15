Ликвидированный пешеходный переход на улице Горького в Ижевске может вернуться на место

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:08:41+03:00

При этом он станет регулируемым

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Ранее ликвидированный пешеходный переход на улице Горького в Ижевске планируется вернуть. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев.

Ранее переход был нерегулируемым, однако теперь его предлагается обеспечить светофорным регулированием. На данный момент готовится схема организации дорожного движения.

В планах также закрытие подземного перехода на улице Кирова на реконструкцию.

Напомним, в Ижевске на улице Максима Горького у дома №164 демонтировали пешеходный переход. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU