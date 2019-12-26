На улице Максима Горького в Ижевске демонтируют пешеходный переход
В Ижевске на улице Максима Горького у дома №164 демонтируют пешеходный переход. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
- Службе благоустройства и дорожного хозяйства демонтировать дорожные знаки «Пешеходный переход», убрать разметку в зоне действия знаков, установить перильное ограждение на месте ликвидированного перехода, - говорится в постановлении.
Пешеходный переход демонтируют в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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