На улице Максима Горького в Ижевске демонтируют пешеходный переход

СЕГОДНЯ 11:21 2019-12-26T12:35:53+03:00

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В Ижевске на улице Максима Горького у дома №164 демонтируют пешеходный переход. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

- Службе благоустройства и дорожного хозяйства демонтировать дорожные знаки «Пешеходный переход», убрать разметку в зоне действия знаков, установить перильное ограждение на месте ликвидированного перехода, - говорится в постановлении.

Пешеходный переход демонтируют в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU