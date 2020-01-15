2020-01-15T15:36:31+03:00
Общество

Новым начальником Управления спорта Ижевска стал Константин Васильев

К исполнению обязанностей он приступит уже сегодня
Людмила Куликова
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Фото: личная страница Константина Васильева "ВКонтакте"Фото: личная страница Константина Васильева "ВКонтакте"
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Константин Васильев стал новым начальником Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В декабре эту должность покинула Катрина Селезнева по семейным обстоятельствам.

Справка «КП»:

- Васильев Константин Анатольевич родился 1 декабря 1986 года в городе Устинове.

- В 2010 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Физическая культура», в 2016 году - Всероссийский государственный университет юстиции по специальности «Юриспруденция».

- В 2004-2006 годах работал тренером-преподавателем Детско-юношеской спортивной школы № 4.

- В 2006-2009 годах - специалист отдела по физической культуре и спорту Администрации Первомайского района города Ижевска.

- В 2009-2011 годах - специалист Управления по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска.

- В 2011-2012 годах - заместитель директора по административно-хозяйственной работе средней общеобразовательной школы № 43.

- В 2012-2013 годах - директор ООО «ПрофРемстрой».

- С 2013 года работал в детском морском центре «Дельфин» методистом, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, с 2016 года - директором учреждения.

- С 15 января 2020 года - начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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