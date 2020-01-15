Общегородского крестный ход состоится в Ижевске накануне Крещения

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:00:08+03:00

Крестный ход отправится в 19:00 от парка имени Кирова

Изменить размер текста: A A

В Ижевске накануне Крещения состоится общегородской крестный ход. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

- В 19:00 крестный ход отправится из парка Кирова. Шествие возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Крестный ход дойдет до проруби у набережной Ижевского пруда, после чего состоится освящение воды в проруби и желающие смогут окунуться в прорубь, - сообщает пресс-служба.

В 21:00 священнослужители освятят воду в проруби на противоположном берегу - по улице Южная набережная, 1.

Напомним, крестный ход - это традиционное мероприятие и называется шествием для освящения воды в проруби.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В администрации Ижевска назначили нового руководителя управления по физической культуре, спорту и молодежной политике.

- Жителей Ижевска попросили не кататься на горках на Центральной площади. С чем это связано.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU