Общегородского крестный ход состоится в Ижевске накануне Крещения
В Ижевске накануне Крещения состоится общегородской крестный ход. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.
- В 19:00 крестный ход отправится из парка Кирова. Шествие возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Крестный ход дойдет до проруби у набережной Ижевского пруда, после чего состоится освящение воды в проруби и желающие смогут окунуться в прорубь, - сообщает пресс-служба.
В 21:00 священнослужители освятят воду в проруби на противоположном берегу - по улице Южная набережная, 1.
Напомним, крестный ход - это традиционное мероприятие и называется шествием для освящения воды в проруби.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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