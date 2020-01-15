У жительницы Москвы в Ижевске похитили почти 100 тысяч рублей с банковского счета
В полицию Ижевска обратилась 28-летняя жительница Москвы, у которой похитили почти 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Девушка находилась в Ижевске в гостях у родственницы. Ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. После этого мужчина сообщил, что с банковского счета девушки совершается подозрительный перевод денег. Неизвестный посоветовал установить программу, чтобы защитить деньги. Девушка согласилась, далее ей нужно было продиктовать номер карты и код, - сообщает ведомство.
После этого с банковского счета было похищено 96 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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