У жительницы Москвы в Ижевске похитили почти 100 тысяч рублей с банковского счета

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:38:13+03:00

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В полицию Ижевска обратилась 28-летняя жительница Москвы, у которой похитили почти 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Девушка находилась в Ижевске в гостях у родственницы. Ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. После этого мужчина сообщил, что с банковского счета девушки совершается подозрительный перевод денег. Неизвестный посоветовал установить программу, чтобы защитить деньги. Девушка согласилась, далее ей нужно было продиктовать номер карты и код, - сообщает ведомство.

После этого с банковского счета было похищено 96 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU