Из-за ремонта на теплосети в домах по улицам Молодежная и Союзная в Ижевске отключат тепло
В Ижевске в жилых домах в районе Старого аэропорта, по улицам Молодежная и Союзная на день отключат отопление. В этот день специалисты заменят дефектный участок теплосети. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
- С 09:00 до 23:00 16 января – будут отключены тепловые ресурсы в части микрорайонов Старого аэропорта, по улицам Молодежной и Союзной. Информацию с указанием адресов домов и объектов, ограниченных в подаче тепловых ресурсов, можно уточнить на официальном сайте ООО «УКС» - в разделе «Информация по отключение домов», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что 16 января в Ижевске днем ожидается плюсовая температура воздуха. Жителей просят отнестись с пониманием к работам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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