2020-01-15T16:02:00+03:00
Общество

Из-за ремонта на теплосети в домах по улицам Молодежная и Союзная в Ижевске отключат тепло

Работы будут проводиться 16 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске в жилых домах в районе Старого аэропорта, по улицам Молодежная и Союзная на день отключат отопление. В этот день специалисты заменят дефектный участок теплосети. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- С 09:00 до 23:00 16 января – будут отключены тепловые ресурсы в части микрорайонов Старого аэропорта, по улицам Молодежной и Союзной. Информацию с указанием адресов домов и объектов, ограниченных в подаче тепловых ресурсов, можно уточнить на официальном сайте ООО «УКС» - в разделе «Информация по отключение домов», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 16 января в Ижевске днем ожидается плюсовая температура воздуха. Жителей просят отнестись с пониманием к работам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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