2020-01-15T17:12:13+03:00
Общество

На дорогах Удмуртии может появиться автономное освещение пешеходных переходов

Экспериментальное освещение было установлено на трассе Ижевск-Воткинск
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Алексей ГорбачевФото: Алексей Горбачев
Изменить размер текста:

На дорогах Удмуртии может появиться автономное освещение пешеходных переходов. Об этом написал министр транспорта Алексей Горбачев на странице в соцсетях.

- Так как в зимний период солнечных дней мало, экспериментальная установка автономного освещения должна показать, хватит ли энергии этого устройства. Итоги подведут весной 2020 года. В случае успеха, автономные источники света на пешеходных переходах будут появляться на дорогах Удмуртской Республики. Также дополнительно к ним будут установлены светофоры, работающие в режиме мигания желтым светом, - отметил министр.

Экспериментальное освещение перехода появилось на трасе Ижевск-Воткинск, у населенного пункта Якшур. Ранее жители жаловались, что боятся переходить трассу в темное время суток.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В некоторых домах в районе Старого аэропорта, улиц Молодежная и Союзная 16 января отключат отопление.

- Общегородской крестный ход состоится накануне Крещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На дорогах Удмуртии может появиться автономное освещение пешеходных переходов
113 лифтов отремонтировали в 2019 году в Удмуртии
Из-за ремонта на теплосети в домах по улицам Молодежная и Союзная в Ижевске отключат тепло
У жительницы Москвы в Ижевске похитили почти 100 тысяч рублей с банковского счета
Общегородского крестный ход состоится в Ижевске накануне Крещения
Ижевчан попросили не кататься на горках на Центральной площади из-за теплой погоды
Новым начальником Управления спорта Ижевска стал Константин Васильев
Ликвидированный пешеходный переход на улице Горького в Ижевске может вернуться на место
В Удмуртии участились случаи убийств
В ближайшие сутки в Удмуртии ожидается гололед
Одно из зданий колледжа в Ижевске временно закрыли
За 2019 год в Ижевске более 80 детей-пешеходов получили травмы в ДТП
Две улицы в Удмуртии отремонтируют после иска прокурора
50 фальшивых купюр номиналом 5000 рублей полицейские Удмуртии изъяли у жителя Москвы
Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в шоу в Доброграде на замерзшем озере
Ижевчанин погиб в ДТП в Пермском крае
15 января в Удмуртии стартует кампания по записи детей в первый класс
Глава Удмуртии: «В 2020-2021 гг. в республике появится более 2 тысяч мест в яслях»
Пьяный житель Удмуртии гонялся за полицейским с топором
С 1 января 2020 года в Удмуртии повысилась пенсия у неработающих пенсионеров
Ижевчан, оставляющих машины во дворе во время уборки снега, предлагают штрафовать
Множество нарушений нашли в частном детском саду Ижевска после гибели годовалой девочки
Куда ижевчанам сдать отслужившую новогоднюю елку?
Прокурор Анна Ващенко: 45 предостережений о поборах выдали школам и детским садам Удмуртии
В автокатастрофе погибли преподаватель и профессор ИжГТУ
Глава Удмуртии проанонсировал появление более 2 тысяч мест в детских садах республики
На улице Пушкинская в Ижевске завершат работы на водопроводе к 15 января