На дорогах Удмуртии может появиться автономное освещение пешеходных переходов
На дорогах Удмуртии может появиться автономное освещение пешеходных переходов. Об этом написал министр транспорта Алексей Горбачев на странице в соцсетях.
- Так как в зимний период солнечных дней мало, экспериментальная установка автономного освещения должна показать, хватит ли энергии этого устройства. Итоги подведут весной 2020 года. В случае успеха, автономные источники света на пешеходных переходах будут появляться на дорогах Удмуртской Республики. Также дополнительно к ним будут установлены светофоры, работающие в режиме мигания желтым светом, - отметил министр.
Экспериментальное освещение перехода появилось на трасе Ижевск-Воткинск, у населенного пункта Якшур. Ранее жители жаловались, что боятся переходить трассу в темное время суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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