15 Янв. 2020 2020-01-15T17:12:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На дорогах Удмуртии может появиться автономное освещение пешеходных переходов. Об этом написал министр транспорта Алексей Горбачев на странице в соцсетях.

- Так как в зимний период солнечных дней мало, экспериментальная установка автономного освещения должна показать, хватит ли энергии этого устройства. Итоги подведут весной 2020 года. В случае успеха, автономные источники света на пешеходных переходах будут появляться на дорогах Удмуртской Республики. Также дополнительно к ним будут установлены светофоры, работающие в режиме мигания желтым светом, - отметил министр.

Экспериментальное освещение перехода появилось на трасе Ижевск-Воткинск, у населенного пункта Якшур. Ранее жители жаловались, что боятся переходить трассу в темное время суток.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В некоторых домах в районе Старого аэропорта, улиц Молодежная и Союзная 16 января отключат отопление.

- Общегородской крестный ход состоится накануне Крещения.

ИСТОЧНИК KP.RU