2020-01-16T10:59:28+03:00
Общество

Глава Ижевска прокомментировал послание президента России Владимира Путина

Президент выступил 15 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

- С 1 сентября 2020 года 3 787 классных руководителей, работающих в школах Ижевска, будут получать ежемесячные выплаты в размере не менее 5 тысяч рублей. 35,5 тысячи учеников начальных классов в столице Удмуртии будут получать бесплатное школьное питание. Эти меры поддержки очень актуальны для наших жителей! - написал Олег Николаевич.

Напомним, глава Удмуртии рассказал о поддержке многодетных семей в 2020 году (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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