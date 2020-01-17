2020-01-17T12:18:29+03:00
Общество

Макеты машин ДПС будут установлены на трассах Удмуртии

Всего было закуплено 10 макетов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алексей ГорбачевФото: Алексей Горбачев
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На трассах Удмуртии будут установлены макеты машин ДПС. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев.

- Макеты будут установлены в местах, где требуется снизить скорость, и зафиксировано: наибольшее нарушение скоростного режима; концентрация ДТП в связи с превышением допустимой скорости. На данный момент решается вопрос о способе установки макетов машин ДПС, - написал Алексей Горбачев на странице в «Фейсбук».

По словам Алексея Горбачева, с установкой такого макета количество машин, нарушающих скоростной режим, становится в два раза меньше. Находясь в зоне видимости водителей, «дежурные экипажи» позволят снизить количество нарушений и ДТП на дорогах Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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