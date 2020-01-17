Ижевчанин задержан по подозрению в краже 700 тысяч рублей у предпринимателя
В Ижевске полицейские задержали 22-летнего местного жителя, которого подозревают в краже 700 тысяч рублей у предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- В начале января 45-летняя потерпевшая была в гостях у своей знакомой, в это же время в квартиру пришел 22-летний племянник хозяйки. Он тайно похитил телефон и банковскую карту потерпевшей и скрылся. С помощью мобильного приложения он поменял пароль банковского счета и обналичил находившуюся на нем сумму, - сообщает пресс-служба.
Похищенные деньги злоумышленник потратил на развлечения, покупку золотых украшений и двух машин. Ущерб составил 700 тысяч рублей.
На данный момент возбуждено уголовное дело, молодой человек находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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