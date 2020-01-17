Двухлетний ребенок, которого нашли в Ижевске рядом с телом матери, выжил благодаря медсестре

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:00:09+03:00

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В Удмуртии прокуратура завершила проверку по факту обнаружения 9 декабря 2019 года в Ижевске двухлетнего малыша рядом с телом матери.

Прокуратура проверяла комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ленинского района Ижевска и детскую городскую поликлинику №6. Нарушений не было выявлено. Стало известно, что ребенка спасли благодаря бдительной медсестре.

- Так как ребенка не было на плановой вакцинации, участковая медсестра ходила по месту проживания ребенка, - рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Ирина Комарова.

В ходе очередного такого посещения 9 декабря медсестра позвонила в комиссию по делам несовершеннолетних Ленинского района. Только потом работники комиссии сообщили о данном факте в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU