Малыш, просидевший несколько дней у тела матери в Ижевске, переведен в детскую больницу
Малыша, которого нашли в Ижевске в квартире с мертвой матерью, перевели из инфекционной больницы в детскую. Об этом сообщила уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева в соцсетях.
В Удмуртии двое детей провели несколько дней с умершими матерями
- Ребенок идёт на поправку. Хорошо кушает - набирает вес. Очень живой, любознательный малыш! В ближайшее время с ребёнком начнёт работать детский психолог, - написала Ольга Леонидовна.
Также она рассказала, что поиски родственников ребенка увенчались успехом – нашлась тетя мальчика.
Напомним, а спасении мальчика стало известно 9 декабря (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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