2019-12-12T14:41:04+03:00
Общество

Малыш, просидевший несколько дней у тела матери в Ижевске, переведен в детскую больницу

Его обнаружили 9 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Малыша, которого нашли в Ижевске в квартире с мертвой матерью, перевели из инфекционной больницы в детскую. Об этом сообщила уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева в соцсетях.

В Удмуртии двое детей провели несколько дней с умершими матерями

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- Ребенок идёт на поправку. Хорошо кушает - набирает вес. Очень живой, любознательный малыш! В ближайшее время с ребёнком начнёт работать детский психолог, - написала Ольга Леонидовна.

Также она рассказала, что поиски родственников ребенка увенчались успехом – нашлась тетя мальчика.

Напомним, а спасении мальчика стало известно 9 декабря (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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