Малыш, просидевший несколько дней у тела матери в Ижевске, переведен в детскую больницу

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-12T14:41:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Малыша, которого нашли в Ижевске в квартире с мертвой матерью, перевели из инфекционной больницы в детскую. Об этом сообщила уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева в соцсетях.

В Удмуртии двое детей провели несколько дней с умершими матерями 00:00 00:00

- Ребенок идёт на поправку. Хорошо кушает - набирает вес. Очень живой, любознательный малыш! В ближайшее время с ребёнком начнёт работать детский психолог, - написала Ольга Леонидовна.

Также она рассказала, что поиски родственников ребенка увенчались успехом – нашлась тетя мальчика.

Напомним, а спасении мальчика стало известно 9 декабря (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Стали известны подробности произошедшего в Ижевске случая, когда двухлетний малыш просидел в квартире с трупом матери.

- В городе Можга трагически погибли 51-летняя Анастасия Петрова и ее 13-летний сын Илья (имена героев изменены. - Ред.). Сначала стало плохо хозяйке квартиры - она скончалась, так и не успев вызвать помощь. А больной тяжелой формой ДЦП подросток несколько дней провел рядом с телом матери, пока не умер сам (подробности)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU