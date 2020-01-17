2020-01-17T16:12:56+03:00
Общество

Временные дорожные знаки установят в Ижевске на время работы снегоуборочной техники

Первые появятся уже в ночь с 17 на 18 января
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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Временные дорожные знаки установят в Ижевске на время работы снегоуборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Устанавливать их начнут уже этой ночью: с 17 на 18 января будут чистить ул. К. Либкнехта, на участке от ул. Воровского до ул. Орджоникидзе, 23 января - шлюзовые проезды по ул. 40 лет Победы (Первомайский район), в ночь с 27 на 28 января - ул. Ленина в районе ТЦ «Кит», в ночь с 28 на 29 января - ул. Щорса на участке от пер. Северный до ул. 10 лет Октября, 30 января - ул. Холмогорова от ул. Пушкинская до ул. Удмуртская.

Автомобилистов просят не мешать работе коммунальной техники, не оставлять автомобили на обочинах дорог, особенно в ночное время. Совместно с ГИБДД ижевские дорожники будут устанавливать личности водителей, чьи машины создают препятствия уборке снега. Автовладельцев попросят оперативно убрать свои машины, в случае отказа - возможно переставление автомобилей с помощью эвакуаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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