Что делать ижевчанам, если в квартире слишком жарко?

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:50:01+03:00

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Оттепель в середине января пришла в Ижевск. По данным синоптиков, после очередного похолодания вновь придет тепло. Пока жители города жалуются на жару в квартирах.

- У нас дома невыносимо душно. Все окна держим нараспашку, но это не помогает: в такой жаре даже невозможно уснуть. Можно ли меньше отапливать дома в оттепель? – спрашивает Анастасия.

В пресс-службе «Удмуртских коммунальных систем» (УКС) сообщили, что температура зависит от погоды: каждый день в Гидрометцентре уточняют прогноз на следующие сутки, и в зависимости от этого меняет температуру теплоносителя. В тепловых пунктах, от которых тепло поступает в дома, есть оборудование, которое помогает изменять температуру.

- За регулировку температуры в доме непосредственно отвечает управляющая компания или ТСЖ. Если поступают жалобы, специалисты Тепловой инспекции предприятия проводят проверку по конкретным адресам, устанавливают возможные причины нарушений. В зависимости от того, в чьей зоне ответственности находятся данные нарушения – УК или ООО «УКС», принимаются дальнейшие меры по их устранению, - сообщили в пресс-службе.

Как нам пояснили в управляющей компании «ЖРП №8», меньше отапливать получится только те дома, в которых есть индивидуальный тепловой пункт. Таких объектов в Ижевске меньшинство (под управлением ЖРП №8 таких домов 22%), и все это новостройки. Уровень тепла в них регулируется автоматически.

- Для остальных домов (за редким исключением) существует другая возможность регулировать отопление: это установка в доме системы погодного регулирования (контроллер замеряет температуру воздуха и отопления, регулируя подачу ресурса – Прим.Ред.). Она позволяет настраивать отопление дома исходя из температуры наружного воздуха, - сказали в управляющей компании.

Чтобы установить систему погодного регулирования, нужно, чтобы у дома было достаточно денег на счету дома. Примерная стоимость: от 50 000 до 270 000 рублей, в зависимости от функций и этажности. Дальше нужно будет проголосовать за установку системы на общедомовом собрании. В системе настраивается определенный параметр температуры в зависимости от желания жителей и температуры на улице. Благодаря системе жители экономят на отоплении, и она окупается за один-два года.

Кстати, еще один выход из ситуации - терморегуляторы для радиаторов. Но он не сэкономит ваши средства, а позволит регулировать температуру в квартире. Стоимость от 350 до 5000 рублей, в зависимости от функциональности.

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ИСТОЧНИК KP.RU