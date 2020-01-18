Проезд по улице Щорса ограничат в Ижевске 20 января
20 января с 8:00 по 23:59 будет ограничен проезд автотранспорта на ул.Щорса в районе жилого дома №12 по ул.10 лет Октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Проезд будет ограничен в связи с проведением ремонтных работ чугунного трубопровода 1961 года постройки. Необходимость проведения реконструкции в зимнее время была вызвана множественными случаями повреждения трубопровода на этом участке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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