Удмуртия планирует взять кредит 3,5 млдр рублей

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:34:57+03:00

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Удмуртия возьмет кредит в размере 3,5 миллиардов рублей. Он необходим для выплаты зарплат работникам бюджетной сферы,и часть средств будет направлена на выплату социальных пособий. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Удмуртской Республики.

Несмотря на то, что кредит приведет к росту государственного долга республики в начале года, по итогам первого квартала указанный кредит будет погашен за счет поступивших налогов и государственный долг региона будет выровнен, а концу 2020 года сокращен на 1 млрд рублей.

Благодаря щадящим условиям кредита (0,1% годовых) его возможно погасить в течение 90 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU