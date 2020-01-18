В Удмуртии за нарушение в учете древесины оштрафован директор одного из профильных предприятий
В Удмуртии оштрафован директор Сюмсилес за нарушения в учете и закупки древесины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Предприятие допустило к вырубке леса лицо, не заключив в установленном законом порядке договор. Это препятствовало учету вырубленной древесины до вывоза ее из леса в установленном порядке.
Помимо штрафа в 25 тысяч рублей, прокурором вынесено представление по результатам рассмотрения которого будут приняты меры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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