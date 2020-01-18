2020-01-18T14:37:23+03:00
Общество

В Удмуртии за нарушение в учете древесины оштрафован директор одного из профильных предприятий

Будут приняты и другие меры
Людмила Куликова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии оштрафован директор Сюмсилес за нарушения в учете и закупки древесины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Предприятие допустило к вырубке леса лицо, не заключив в установленном законом порядке договор. Это препятствовало учету вырубленной древесины до вывоза ее из леса в установленном порядке.

Помимо штрафа в 25 тысяч рублей, прокурором вынесено представление по результатам рассмотрения которого будут приняты меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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