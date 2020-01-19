Более 1900 нарушений по дизайн-коду зафиксировали в 2019 году в Ижевске

19 Янв. 2020 2020-01-19T08:05:52+03:00

Почти тысяча из них – в периферийной части города

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1917 заключений по нарушениям Порядка размещения и эксплуатации информационных конструкций составили в 2019 году в Ижевске. 949 из них обнаружили на окраинах города. На нарушителей в прошлом году составили 587 протоколов об административной ответственности, 407 лиц привлекли к административной ответственности и назначили штрафы на общую сумму 1 миллион 219 тысяч рублей. 392 нарушения устранили до принятия мер административной ответственности.

В основном, предприниматели, которые отказываются заменять вывески, ссылаются на то, что организация работает по франшизе и головным предприятием установлен жесткий брендбук, которому необходимо следовать. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

- Дизайн-код регламентирует размещение информационных конструкций - вывесок, табличек, витрин и кронштейнов. Это необходимо для того, чтобы избавить фасады от пестрых вывесок с большим количеством изображений, разных по стилю и цвету, - рассказал Сергей Ларионов, заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU