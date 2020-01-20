Любительская студенческая гонка пройдет в Ижевске

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:25:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 25 января, в День российского студенчества, состоится любительская лыжная гонка (12+). Об этом сообщает пресс-служба города.

На лыжном комплексе имени Г.А. Кулаковой ждут всех любителей лыж, гонки пройдут на трех дистанциях: 5, 10 км и детский старт на 500 метров. В гонке на 5 км будут разыграны награды и Кубок среди команд учебных заведений Удмуртии и призы среди команд муниципальных образований.

Гонка станет вторым из пяти этапов Кубка по лыжным гонкам имени Кулаковой. Для зрителей и болельщиков подготовлены развлекательные активности и сценическая программа. Зарегистрироваться на Студенческую лыжную гонку и посмотреть расписание стартов можно на сайте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Из-за оттепели на дорогах Ижевска начали появляться ямы. Где уже устранили аварийные участки и какие материалы при этом используют.

- Фура с номерами Удмуртии попала в ДТП в Татарстане. Есть некоторые подробности происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU