Любительская студенческая гонка пройдет в Ижевске
В Ижевске 25 января, в День российского студенчества, состоится любительская лыжная гонка (12+). Об этом сообщает пресс-служба города.
На лыжном комплексе имени Г.А. Кулаковой ждут всех любителей лыж, гонки пройдут на трех дистанциях: 5, 10 км и детский старт на 500 метров. В гонке на 5 км будут разыграны награды и Кубок среди команд учебных заведений Удмуртии и призы среди команд муниципальных образований.
Гонка станет вторым из пяти этапов Кубка по лыжным гонкам имени Кулаковой. Для зрителей и болельщиков подготовлены развлекательные активности и сценическая программа. Зарегистрироваться на Студенческую лыжную гонку и посмотреть расписание стартов можно на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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