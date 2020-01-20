2020-01-20T08:25:13+03:00
Спорт

Любительская студенческая гонка пройдет в Ижевске

Мероприятие состоится 25 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске 25 января, в День российского студенчества, состоится любительская лыжная гонка (12+). Об этом сообщает пресс-служба города.

На лыжном комплексе имени Г.А. Кулаковой ждут всех любителей лыж, гонки пройдут на трех дистанциях: 5, 10 км и детский старт на 500 метров. В гонке на 5 км будут разыграны награды и Кубок среди команд учебных заведений Удмуртии и призы среди команд муниципальных образований.

Гонка станет вторым из пяти этапов Кубка по лыжным гонкам имени Кулаковой. Для зрителей и болельщиков подготовлены развлекательные активности и сценическая программа. Зарегистрироваться на Студенческую лыжную гонку и посмотреть расписание стартов можно на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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