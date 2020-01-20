2020-01-20T07:11:22+03:00
Происшествия

Фура с номерами Удмуртии попала в ДТП на трассе Татарстана

ДТП произошло 18 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ИА "Татар-информ"Фото: ИА "Татар-информ"
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В Татарстане на 816 километре трассы М-7 столкнулись две фуры. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.

- В 22:00 врезались «Форд Карго» с московскими номерами и «Даф» с номерами Удмуртии. В результате аварии водителя «Форда» госпитализировали с травмами рук и ног, - говорится в сообщении.

Напомним, не так давно в ДТП на трассе Елабуга-Ижевск погибли профессор и преподаватель ИжГТУ.

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- Каждую зиму жертвами необорудованных горок становятся десятки малышей. Вот и сейчас порядка 20% пациентов травматологии Республиканской детской клинической больницы пострадали при катании на тюбингах. Кто-то поступил в новогоднюю ночь, кто-то – в каникулы. Одна из них - 10-летняя девочка в Ижевске. Она сломала позвоночник, вылетев из тюбинга и сейчас находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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