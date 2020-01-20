На дорогах Ижевска из-за оттепели начали появляться аварийные ямы

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:52:32+03:00

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В столице Удмуртии из-за оттепели на дорогах начали появляться аварийные ямы. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» Благоустройство Ижевска.

- С пятницы, 17 января, подрядчик начал устранять дефекты. На данный момент ям стало меньше на Славянском шоссе, проезде Копровом, шлюзовых заездах 40 лет Победы. Также проведены работы на улице Советская, Кирова и Совхозная, - говорится в сообщении.

Для ремонта используется литой асфальт, также эта мера является временной и гарантия на такой вид работ не распространяется.

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ИСТОЧНИК KP.RU