На дорогах Ижевска из-за оттепели начали появляться аварийные ямы
В столице Удмуртии из-за оттепели на дорогах начали появляться аварийные ямы. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» Благоустройство Ижевска.
- С пятницы, 17 января, подрядчик начал устранять дефекты. На данный момент ям стало меньше на Славянском шоссе, проезде Копровом, шлюзовых заездах 40 лет Победы. Также проведены работы на улице Советская, Кирова и Совхозная, - говорится в сообщении.
Для ремонта используется литой асфальт, также эта мера является временной и гарантия на такой вид работ не распространяется.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Фура с номерами Удмуртии попала в ДТП в Татарстане. Есть некоторые подробности происшествия.
- Глава Ижевска оценил содержание дорог в городе.
- ХК "Ижсталь" уступила команде из Новокузнецка.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»