2020-01-20T12:53:14+03:00
Общество

Фотофакт: зоозащитники Ижевска борются за приюты для животных

Акция прошла 19 января у Вечного огня
Инга Коган
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Митинг за создание в Удмуртии приютов. Фото: vk.com/azj_izhevskМитинг за создание в Удмуртии приютов. Фото: vk.com/azj_izhevsk
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Около 70 жителей Ижевска приняли участие в акции, главным требованием которой стало создание и строительство приютов для животных по всей республике. Она состоялась 19 января у Вечного огня.

vk.com/azj_izhevsk

vk.com/azj_izhevsk

- Мы ждем строительства приютов. Для того, чтоб животных действительно отлавливали, а не убивали, для того, чтоб можно было найти свое потерянное животное, для того, чтоб животные могли дожить до старости в приюте, а не быть уморенными голодом и холодом в каких-то казематах, - сообщили организаторы акции «Альянс Защитников Животных» в Ижевске на своей странице ВКонтакте.

vk.com/azj_izhevsk

vk.com/azj_izhevsk

По их словам, в Удмуртии слабо соблюдаются положения ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными». Именно поэтому они намерены добиваться выделения земли и денег на муниципальные приюты для животных.

Кроме этого, зоозащитники выступили против охоты на любого зверя в любые сроки и любым оружием в условиях ограниченного пространства, т.е. в вольерах, собрали деньги, вещи и подарки для уже существующих приютов.

vk.com/azj_izhevsk

vk.com/azj_izhevsk

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ИСТОЧНИК KP.RU

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