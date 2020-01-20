Фотофакт: зоозащитники Ижевска борются за приюты для животных
Около 70 жителей Ижевска приняли участие в акции, главным требованием которой стало создание и строительство приютов для животных по всей республике. Она состоялась 19 января у Вечного огня.
vk.com/azj_izhevsk
- Мы ждем строительства приютов. Для того, чтоб животных действительно отлавливали, а не убивали, для того, чтоб можно было найти свое потерянное животное, для того, чтоб животные могли дожить до старости в приюте, а не быть уморенными голодом и холодом в каких-то казематах, - сообщили организаторы акции «Альянс Защитников Животных» в Ижевске на своей странице ВКонтакте.
vk.com/azj_izhevsk
По их словам, в Удмуртии слабо соблюдаются положения ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными». Именно поэтому они намерены добиваться выделения земли и денег на муниципальные приюты для животных.
Кроме этого, зоозащитники выступили против охоты на любого зверя в любые сроки и любым оружием в условиях ограниченного пространства, т.е. в вольерах, собрали деньги, вещи и подарки для уже существующих приютов.
vk.com/azj_izhevsk
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Фоторепортаж: как в Ижевске прошли крещенские купания
Лужи и распускающиеся почки на деревьях: вернется ли зима в Ижевск?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»