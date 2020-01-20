Фотофакт: зоозащитники Ижевска борются за приюты для животных

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:53:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 70 жителей Ижевска приняли участие в акции, главным требованием которой стало создание и строительство приютов для животных по всей республике. Она состоялась 19 января у Вечного огня.

vk.com/azj_izhevsk

- Мы ждем строительства приютов. Для того, чтоб животных действительно отлавливали, а не убивали, для того, чтоб можно было найти свое потерянное животное, для того, чтоб животные могли дожить до старости в приюте, а не быть уморенными голодом и холодом в каких-то казематах, - сообщили организаторы акции «Альянс Защитников Животных» в Ижевске на своей странице ВКонтакте.

vk.com/azj_izhevsk

По их словам, в Удмуртии слабо соблюдаются положения ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными». Именно поэтому они намерены добиваться выделения земли и денег на муниципальные приюты для животных.

Кроме этого, зоозащитники выступили против охоты на любого зверя в любые сроки и любым оружием в условиях ограниченного пространства, т.е. в вольерах, собрали деньги, вещи и подарки для уже существующих приютов.

vk.com/azj_izhevsk

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Фоторепортаж: как в Ижевске прошли крещенские купания

Лужи и распускающиеся почки на деревьях: вернется ли зима в Ижевск?

ИСТОЧНИК KP.RU