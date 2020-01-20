В некоторых домах по улице Холмогорова в Ижевске включили воду

20 Янв. 2020 2020-01-20T22:47:41+03:00

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В Ижевске на улице Холмогорова включили воду в семи домах. Об этом сообщает пресс-служба города.

- На данный момент на объекте продолжается работа. Планируется, что вода в домах домов № 59 и № 83 появится к 19:00 20 января. Для организации альтернативного водоснабжения около дома по ул. Холмогорова, 59 установлена емкость с холодной питьевой водой, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на участке произошло повреждение водопровода. При этом отмечается, что он изготовлен из полиэтиленового материала и долгое время эксплуатировался неправильным образом.

В ходе ремонтных работ специалисты водоканала меняют поврежденные полиэтиленовые трубы на стальные.

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ИСТОЧНИК KP.RU