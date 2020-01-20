2020-01-20T22:47:41+03:00
Общество

В некоторых домах по улице Холмогорова в Ижевске включили воду

Водоснабжение остальных планируется восстановить к вечеру
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске на улице Холмогорова включили воду в семи домах. Об этом сообщает пресс-служба города.

- На данный момент на объекте продолжается работа. Планируется, что вода в домах домов № 59 и № 83 появится к 19:00 20 января. Для организации альтернативного водоснабжения около дома по ул. Холмогорова, 59 установлена емкость с холодной питьевой водой, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на участке произошло повреждение водопровода. При этом отмечается, что он изготовлен из полиэтиленового материала и долгое время эксплуатировался неправильным образом.

В ходе ремонтных работ специалисты водоканала меняют поврежденные полиэтиленовые трубы на стальные.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Будут ли «штурмовать» школы и отменят ли первые классы? «Комсомолка» отвечает на вопросы родителей.

- Вице-премьером правительства Удмуртии может стать Ольга Абрамова.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24