2020-01-20T08:38:53+03:00
Общество

На улице Холмогорова в Ижевске вновь произошло повреждение водопровода

На данный момент воду отключили в 10 домах
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.com/Фото: pixabay.com/
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В Ижевске 20 января, в понедельник, произошло повреждение водопровода на улице Холмогорова, 33. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Участок водопровода принадлежит индивидуальному предпринимателю, который приобрел его у компании-застройщика. Предварительная причина повреждения - неисправность запорной арматуры. На месте аварии работает аварийно-ремонтная бригада из 5 человек. От водоснабжения отключены жители домов по ул. Холмогорова, 83, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 75, 73, - сообщает пресс-служба.

С 09:00 организовано альтернативное водоснабжение - около дома по ул. Холмогорова, 59 установлена емкость с холодной питьевой водой. Работы планируют завершить к 02:00 21 января.

Напомним, на прошлой неделе на Холмогорова в некоторых домах отключили холодную воду из-за повреждения водопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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