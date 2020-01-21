2020-01-21T09:04:11+03:00
Общество

В 2019 году в Удмуртии сдали в эксплуатацию 762 тысячи квадратных метров жилья

План был перевыполнен на 4%
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии в 2019 году было сдано в эксплуатацию 762 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщил министр строительства республики Дмитрий Сурнин в соцсетях.

- При плане построить 732 тыс. кв. м жилья, установленном нам в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», Удмуртия в 2019 году сдала в эксплуатацию 762 тыс. кв. м. Это плюс 4% к поставленной задаче. Половину объёма, 417 тыс. кв. м, сдал Ижевск, что на 4% больше показателя 2018 года, - отметил министр.

В 2020 году планируется построить и сдать в эксплуатацию 815 тысяч кв. м жилья.

- Считаем, что он выполним при таком объеме строительства жилья, которое сегодня ведётся. Это около 1 млн кв. м многоквартирного жилья, - заключил Дмитрий Сурнин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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