Жителя Удмуртии задержали за убийство знакомой

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:05:41+03:00

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В Удмуртии задержали 34-летнего жителя Ижевска, которого обвиняют в убийстве знакомой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 13 января 2020 года обвиняемый и 27-летняя потерпевшая вместе выпивали. Вечером они вышли на лестничную площадку пятого этажа, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина накинул девушке на шею пояс от ее шубы и задушил, после этого скрылся с места преступления, - сообщает пресс-служба.

Мужчину задержали в этот же день. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Обвиняемый находится под стражей, устанавливаются все обстоятельства преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU