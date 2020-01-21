2020-01-21T09:05:41+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии задержали за убийство знакомой

Накануне они вместе выпивали
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии задержали 34-летнего жителя Ижевска, которого обвиняют в убийстве знакомой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 13 января 2020 года обвиняемый и 27-летняя потерпевшая вместе выпивали. Вечером они вышли на лестничную площадку пятого этажа, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина накинул девушке на шею пояс от ее шубы и задушил, после этого скрылся с места преступления, - сообщает пресс-служба.

Мужчину задержали в этот же день. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Обвиняемый находится под стражей, устанавливаются все обстоятельства преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Удмуртии в эфире радио рассказал о ребенке, который не может пройти МРТ четыре месяца. Кого отчитал Александр Бречалов.

- Министр строительства Удмуртии рассказал, сколько жилья было введено в 2019 году и удалось ли выполнить поставленный план

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП на трассе в Удмуртии пострадали пять человек
Жителя Удмуртии задержали за убийство знакомой
«Таких ситуаций быть не должно!»: Глава Удмуртии рассказал о ребенке, который четыре месяца не может пройти диагностику
В 2019 году в Удмуртии сдали в эксплуатацию 762 тысячи квадратных метров жилья
Онлайн: Глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей республики
Житель Удмуртии облил бензином и поджег свою знакомую
Глава Минстроя Удмуртии отчитался о строительстве туберкулезного диспансера
Деятельность наркопритона пресекли в Ижевске
Этим летом в детских лагерях Удмуртии отдохнут более 120 тысяч ребят
Судебное заседание по делу экс-главы Удмуртии пройдет 23 января
Из-за отсутствия лицензии на скважину с садоводов Удмуртии будут брать штраф до миллиона рублей
Обвиняемых в двойном убийстве на Холмогорова в Ижевске задержали в Белоруссии
Годовалая девочка из Ижевска погибла от отека мозга
В крещенских купаниях в Удмуртии приняло участие более 22 тысяч человек
В некоторых домах по улице Холмогорова в Ижевске включили воду
«Терминатор вернулся!»: в Удмуртии голый мужчина гуляет по улицам
Возгорание на улице Пойма в Ижевске ликвидировали