Чемпионат и первенство России по биатлону из-за погодных условий перенесли из Рыбинска в Ижевск

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:03:51+03:00

Гонки должны были пройти 22 и 26 января

Изменить размер текста: A A

Чемпионат и первенство России по биатлону из-за погоды перенесли из Рыбинска в Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Гонки должны были пройти 22 и 26 января, но были отменены из-за недостатка снега.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями в Рыбинске (Ярославская область), чемпионат и первенство России, а также этап Кубка России, запланированные на 20-26 января, переносятся в Ижевск, где пройдут с 22 по 28 января, - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут на биатлонном комплексе АУ УР РССК им. Демидова, точное расписание стартов станет известно позже.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Оформляющим фиктивную прописку ради поступления детей в первый класс ижевчанам грозит «административка».

- В январе в Гордуме Ижевска прошли публичные слушания. Поводом стали две поправки, которые планируют внести в устав города. «Комсомолка» выяснила, какие.

ИСТОЧНИК KP.RU