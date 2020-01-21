2020-01-21T17:03:51+03:00
Общество

Чемпионат и первенство России по биатлону из-за погодных условий перенесли из Рыбинска в Ижевск

Гонки должны были пройти 22 и 26 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Чемпионат и первенство России по биатлону из-за погоды перенесли из Рыбинска в Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Гонки должны были пройти 22 и 26 января, но были отменены из-за недостатка снега.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями в Рыбинске (Ярославская область), чемпионат и первенство России, а также этап Кубка России, запланированные на 20-26 января, переносятся в Ижевск, где пройдут с 22 по 28 января, - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут на биатлонном комплексе АУ УР РССК им. Демидова, точное расписание стартов станет известно позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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