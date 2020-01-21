«До 15 лет лишения свободы»: 23 января возобновят рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Удмуртии
21 января в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) с журналистом Ульяной Колмогоровой обсуждали возобновление судебных разбирательств по уголовному делу в отношении экс-главы республики Александра Соловьева.
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев начнет давать показания в суде 23 января
- Очередное заседание должно состоится 23 января, сторона защиты продолжить представлять свои доказательства. С высокой долей вероятности, можно утверждать, что с этого дня подсудимый Соловьев начнет давать показания. С 30 января 2019 года стороны допросили 119 свидетелей обвинения и 16 свидетелей защиты, - прокомментировал начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Удмуртии Дмитрий Паходин.
Напомним, разбирательство было прервано из-за срочной госпитализации экс-главы (подробнее).
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- 30 января началось рассмотрение уголовного дела в Завьяловском районном суде против экс-главы республики Александра Соловьева. На скамье подсудимых бывший губернатор оказался после обвинения в получении взятки в размере 139 млн рублей. Средства он получил от участников строительства через Каму и Буй за внеочередную оплату выполняемых работ из регионального и федерального бюджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»