2020-01-21T17:15:50+03:00
Происшествия

«До 15 лет лишения свободы»: 23 января возобновят рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Удмуртии

Судебное разбирательство началось 30 января 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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21 января в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) с журналистом Ульяной Колмогоровой обсуждали возобновление судебных разбирательств по уголовному делу в отношении экс-главы республики Александра Соловьева.

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев начнет давать показания в суде 23 января

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- Очередное заседание должно состоится 23 января, сторона защиты продолжить представлять свои доказательства. С высокой долей вероятности, можно утверждать, что с этого дня подсудимый Соловьев начнет давать показания. С 30 января 2019 года стороны допросили 119 свидетелей обвинения и 16 свидетелей защиты, - прокомментировал начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Удмуртии Дмитрий Паходин.

Напомним, разбирательство было прервано из-за срочной госпитализации экс-главы (подробнее).

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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- 30 января началось рассмотрение уголовного дела в Завьяловском районном суде против экс-главы республики Александра Соловьева. На скамье подсудимых бывший губернатор оказался после обвинения в получении взятки в размере 139 млн рублей. Средства он получил от участников строительства через Каму и Буй за внеочередную оплату выполняемых работ из регионального и федерального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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