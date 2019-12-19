Экс-главу Удмуртии, обвиняемого в получении взятки, доставили в больницу

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-19T12:30:06+03:00

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Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева экстренно увезли в больницу. Об этом сообщает «КоммерсатЪ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.

Сообщается, что Соловьева отвезли в больницу ночью 18 декабря. А 19 декабря состоялось судебное заседание, на котором ему продлили срок домашнего ареста на три месяца – до 20 марта 2020 года.

Напомним, 30 января началось рассмотрение уголовного дела в Завьяловском районном суде против экс-главы республики Александра Соловьева. На скамье подсудимых бывший губернатор оказался после обвинения в получении взятки в размере 139 млн рублей. Средства он получил от участников строительства через Каму и Буй за внеочередную оплату выполняемых работ из регионального и федерального бюджетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU