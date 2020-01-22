2020-01-22T05:50:47+03:00
Общество

Право бесплатного проезда на поездах получат ветераны Удмуртии

Льготный период будет действовать чуть меньше года
Людмила Куликова
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Фото: Константин ИвшинФото: Константин Ившин
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Участники и инвалиды Великой отечественной войны, а также сопровождающие их лица получат право бесплатного проезда на поездах. Об этом сообщает пригородная пассажирская компания «Содружество».

Отмечается также, что льготный период начнет действовать с 1 февраля, а закончит 31 декабря 2020 года. За проезд в вагонах повышенной комфортности дополнительная плата взиматься не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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