Право бесплатного проезда на поездах получат ветераны Удмуртии
Участники и инвалиды Великой отечественной войны, а также сопровождающие их лица получат право бесплатного проезда на поездах. Об этом сообщает пригородная пассажирская компания «Содружество».
Отмечается также, что льготный период начнет действовать с 1 февраля, а закончит 31 декабря 2020 года. За проезд в вагонах повышенной комфортности дополнительная плата взиматься не будет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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