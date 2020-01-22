Риелтора из Ижевска задержали по подозрению в мошенничествах на сумму более 2 млн рублей
В Ижевске задержали риелтора, которая подозревается в мошенничестве на сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Установлено, что 65-летняя подозреваемая вошла в доверие к семье - матери и сыну. Под различными предлогами, якобы с целью улучшения жилищных условий, убедила их подписать ряд документов. После этого обманным путем оформила договор купли-продажи, согласно которому собственником квартиры стал родственник риелтора, - сообщает пресс-служба.
В дальнейшем подозреваемая выставила квартиру на продажу. Ущерб составил более 2 млн рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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