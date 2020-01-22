Риелтора из Ижевска задержали по подозрению в мошенничествах на сумму более 2 млн рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:15:33+03:00

Она вошла в доверие к матери и сыну и лишила их квартиры

Изменить размер текста: A A

В Ижевске задержали риелтора, которая подозревается в мошенничестве на сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что 65-летняя подозреваемая вошла в доверие к семье - матери и сыну. Под различными предлогами, якобы с целью улучшения жилищных условий, убедила их подписать ряд документов. После этого обманным путем оформила договор купли-продажи, согласно которому собственником квартиры стал родственник риелтора, - сообщает пресс-служба.

В дальнейшем подозреваемая выставила квартиру на продажу. Ущерб составил более 2 млн рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ежегодный чемпионат по спидкубингу пройдет в Ижевске.

- В Ижевске осудили троих наркоторговцев из Удмуртии и Татарстана. Какое наказание им назначили.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU