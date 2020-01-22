2020-01-22T11:17:17+03:00
Общество

Госкомитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям создадут в Удмуртии

Указ был подписан главой республики 21 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии создадут государственный комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства республики.

- В целях повышения эффективности государственного управления в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах в Удмуртии, - говорится в указе.

Контролировать исполнение указа будет председатель правительства Ярослав Семенов. Указ вступил в силу 21 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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