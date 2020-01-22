Госкомитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям создадут в Удмуртии

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:17:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии создадут государственный комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства республики.

- В целях повышения эффективности государственного управления в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах в Удмуртии, - говорится в указе.

Контролировать исполнение указа будет председатель правительства Ярослав Семенов. Указ вступил в силу 21 января 2020 года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В отношении риелтора из Ижевска возбудили уголовное дело. В чем обвиняют женщину.

- Ежегодный чемпионат по спидкубингу пройдет в Ижевске.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU