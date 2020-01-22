Госкомитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям создадут в Удмуртии
В Удмуртии создадут государственный комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства республики.
- В целях повышения эффективности государственного управления в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах в Удмуртии, - говорится в указе.
Контролировать исполнение указа будет председатель правительства Ярослав Семенов. Указ вступил в силу 21 января 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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