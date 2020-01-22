2020-01-22T11:19:19+03:00
Общество

Двое подростков из Удмуртии в каникулы спасли тонувшего первоклашку

Мальчик упал в речку с тюбинга
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии двое подростков спасли тонувшего первоклашку. Об этом сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы республики.

- 7 января семиклассники катались на тюбингах с крутого берега реки в селе Сюмси. Когда мальчики стояли у подножия горы, мимо них на тюбинге пролетел первоклассник, который не смог вовремя спрыгнуть с тюбинга и упал в речку, позвать на помощь он не смог, потому что тюбинг накрыл его с головой, - сообщает пресс-служба.

Один из семиклассников – Даниил сразу прыгнул в воду, схватил мальчика и поплыл к берегу. Тут же на помощь другу в воду кинулся Артем. Вместе они вытащили первоклашку на берег.

За самоотверженные действия при спасении утопающего и взаимовыручку учеников Сюмсинской школы Даниила и Артема подготовлено ходатайство в Главное управление МЧС России по Удмуртии об их поощрении медалью «За спасение утопающего».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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