2020-01-22T11:29:33+03:00
Происшествия

У 68-летнего ижевчанина мошенники похитили 220 тысяч рублей

Мошенник представился сотрудником банка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске 68-летний пенсионер обратился в полицию с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Как рассказал мужчина, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Далее он спросил пользуется ли пенсионер бонусной программой банка, на что пенсионер ответил отрицательно. После этого злоумышленник предложил воспользоваться этой услугой и получить единовременную выплату в размере 8 тысяч рублей, для этого нужно было назвать номер карты и код на обороте. Мужчина назвал, после этого на его телефон пришли сообщения о списании средств на сумму 222 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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